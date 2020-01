Balcani: Crimi, cooperazione multilaterale crea sicurezza e contrasta crimine organizzato (2)

- Il vice ministro rivela che "numerosi sono stati i risultati conseguiti, non solo nel contrasto alle criminalità organizzate ma anche nell’elevare gli standard investigativi che permettono come principale obiettivo la sicurezza di tutti i cittadini e società economicamente sane e libere". "La sicurezza - prosegue - è azione concreta che si costruisce con il confronto e la collaborazione, oggi siamo a Napoli a dimostrarlo. Gli incontri bilaterali che ho sostenuto mi dimostrano come ci sia una forte volontà di avere l’Italia come interlocutore per la profonda e riconosciuta professionalità delle sue forze dell’ordine. La sicurezza condivisa è un bene comune da supportare con ogni mezzo”. (Com)