Imprese: Mise, riunito tavolo su Mahle, azienda ritira procedura licenziamento

- Al ministero dello Sviluppo economico si è svolto oggi il tavolo su Mahle Motori, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde e dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato la regione Piemonte, il Comune di Saluzzo, l'azienda e i sindacati. Lo riferisce il Mise in una nota. Nel corso dell'incontro, l'azienda ha accolto la richiesta del Ministero di procedere al ritiro della procedura di licenziamento collettivo per 453 lavoratori dei due stabilimenti piemontesi di La Loggia, vicino a Torino, e Saluzzo in provincia di Cuneo. L'azienda infatti si è impegnata a non avviare azioni unilaterali, a proseguire il confronto tra le parti sia in sede locale che aziendale e a dare mandato ad un advisor per verificare la presenza di potenziali investitori interessati. Inoltre, verrà valutata la possibilità di ricollocare i lavoratori all'interno dell'azienda e di mettere a disposizione incentivi all'esodo, avviando al contempo la richiesta di utilizzo di ammortizzatori sociali previsti per la reindustrializzazione. "Ritengo un segnale importante che l'azienda abbia deciso di sospendere la procedura di licenziamento collettivo ed aprire un nuovo confronto tra le parti - ha dichiarato Todde -. Stiamo lavorando in modo serio per mettere in campo ogni azione e strumento per dare un futuro ai due stabilimenti". Per il Mise, ha concluso la sottosegretaria, "è prioritaria la prospettiva produttiva degli stabilimenti e la salvaguardia occupazionale. Continueremo il monitoraggio sugli sviluppi del confronto fra le parti".(Com)