Municipio Roma X: consiglio esprime "disappunto" a partecipazione Junior Cally a Sanremo

- In merito all'ordine del giorno del consiglio del Municipio X con oggetto "Contrasto alla violenza di genere", e relativo alla partecipazione a Sanremo 2020 di Junior Cally, per il quale la commissione pari Opportunità dello stesso Municipio si era pronunciata a sfavore, il consiglio "esprime disappunto non ritenendo che la promozione di testi e immagini che veicolano violenze verbali e fisiche possano essere accettate con superficialità scevra da profonda analisi". (Com)