Italia-Cina: domani teleconferenza Di Maio con ambasciata a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 31 gennaio, alle ore 14.30, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si collegherà in teleconferenza per un aggiornamento con l'ambasciata d'Italia a Pechino dall'Unità di crisi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Si attende il punto della situazione sull'emergenza in corso in Cina per l'epidemia di coronavirus. (Com)