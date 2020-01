Romania: sindaco Bucarest annuncia priorità 2020, misure contro inquinamento e traffico

- Combattere l'inquinamento e snellire il traffico cittadino. Sono queste le priorità, nel 2020, per il comune di Bucarest. E' quanto ha dichiarato oggi il sindaco della capitale romena, la socialdemocratica Gabriela Firea, in conferenza stampa. Somme importanti saranno investite per interventi sulla sanità, sulla cultura, per il consolidamento degli edifici ritenuti a rischio sismico, ma anche per l'assistenza sociale e per servizi pubblici. Ulteriori fondi saranno stanziati per il sovvenzionamento del trasporto pubblico e per l'energia termica. Nella giornata di ieri, il ministro delle Finanze, il liberale Florin Citu, ha dichiarato che in tutta Bucarest sarà effettuato un controllo economico-finanziario, per verificare le modalità con cui il denaro pubblico è stato speso. Citu ha sostenuto, inoltre, che negli ultimi dieci anni, da quando il comune è guidato dai socialdemocratici, non è stato effettuato alcun tipo di controllo e che dunque bisognerà scoprire se le somme sono state spese a beneficio dei cittadini o se hanno contribuito a fare gli interessi del Partito socialdemocratico. (Rob)