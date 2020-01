Milano: controlli antiabusivismo sui Navigli, Polizia locale sequestra oltre 32mila articoli - foto

- Uno dei velocipedi a tre ruote trasformati in modo fraudolento da mezzi di locomozione a chioschi fissi, in violazione alle leggi commerciali e al Codice della Strada, sequestrati dal Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale durante un'attività di controllo in zona Navigli. (Foto: Comune di Milano) (com)