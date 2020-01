Roma: Lemmetti, romani pagano Irfer più alto Italia per debiti fatti da Rutelli e Veltroni, Gualtieri dovrebbe saperlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore capitolino al Bilancio, Gianni Lemmetti, in un post su Facebook, commenta le parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ieri ha inaugurato il comitato elettorale a Roma, in vista delle elezioni suppletive che si terranno il primo marzo. "Leggo dai giornali - scrive Lemmetti - che il ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi al Parlamento per sostituire Gentiloni, ora a Bruxelles, e nella nuova veste di candidato attacca la sindaca Virginia Raggi. A lui la scelta di fare campagna elettorale mettendo in secondo piano temi importanti dell’economia e preferendo sparare su un’amministrazione che ha preso in mano la Capitale d'Italia con 13 miliardi di euro di debito, sull'orlo del fallimento. A noi il compito di ricordare al ministro che ai romani non interessano le beghe interne al Pd. I romani pagano l’Irpef più alta d’Italia per i debiti fatti, tra gli altri, da Rutelli e Veltroni. Debiti che questa amministrazione, per la prima volta – non era mai successo - ha messo in sicurezza con un piano di rientro che ha ricevuto il via libera del ministero, da lui ora diretto, e che porterà al risparmio di 2,5 miliardi di euro di risorse per la città. Le critiche del ministro all'indomani del lavoro svolto sul prestito obbligazionario di 1,4 miliardi di euro contratto dall'ex sindaco Veltroni appaiono incoerenti. Roma Capitale ha liberato spazi per nuovi investimenti e può ripartire libera dai carichi del passato. Il ministro dovrebbe saperlo", conclude Lemmetti. (Rer)