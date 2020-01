Puglia: Emiliano, soddisfatti per partenza piano straordinario anti xylella

- "Siamo soddisfatti del via libera al piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia per il quale ci siamo a lungo battuti. Le risorse messe a disposizione dal governo sono state un atto dovuto a fronte del dramma Xylella". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il governatore pugliese ha aggiunto: "Com'è noto la Regione si è battuta affinché tutte le risorse disponibili fossero indirizzate alle imprese per il ristoro dei danni subiti. Sebbene la proposta finale del Governo non sia stata conforme a tale orientamento, la Regione Puglia per non ritardare l'approvazione del decreto ha espresso il proprio parere positivo in conferenza Stato-Regioni impegnandosi a destinare alle imprese pugliesi danneggiate l'equivalente dei fondi dirottati dal decreto su attività diverse dal sostegno alle imprese medesime". Quindi Emiliano ha concluso: "Chi mette in relazione la vicenda xylella con i tempi del Psr compie una inutile strumentalizzazione - spiega Emiliano - infatti i contenziosi che hanno rallentato le principali misure del Psr non hanno interessato le misure della Xylella, che invece hanno seguito i tempi dell'adeguamento della normativa nazionale ed europea". (Ren)