Lombardia: blockchain per progetti sperimentali, da commissione Agricoltura ok a proposta M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì all'unanimità della Commissione regionale Agricoltura della Lombardia alla Risoluzione del M5S che impegnerà la Regione a favorire la nascita di progetti sperimentali con l'uso della tecnologia Blockchain. L'atto sarà discusso dal Consiglio regionale l'11 febbraio per l'approvazione definitiva. "La Commissione conferma la bontà del provvedimento che abbiamo portato all'approvazione: il sostegno e il supporto alla diffusione di nuove tecnologie è alla base della crescita economica", dichiara in una nota Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5S Lombardia. ". "Dobbiamo stare agganciati al futuro e la Blockchain è una tecnologia doppiamente promettente per il settore agroalimentare e in altri campi. Aiuta l'impresa certificando valore e qualità dei prodotti. Allo stesso modo da fiducia al consumatore perché garantisce la trasparenza, la tracciabilità e la sicurezza. La Lombardia che investe nel futuro è la Lombardia che ci piace", conclude Degli Angeli.(com)