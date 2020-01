Aerospazio: Leonardo, firmato contratto da 31,5 milioni di euro con Esa per realizzazione Prospect

- Leonardo ha firmato un contratto da 31,5 milioni di euro con l’Agenzia spaziale europea (Esa) per la realizzazione di Prospect (costituita a sua volta da una trivella e da un mini-laboratorio) per Luna-27: una missione di Esa e della russa Roscosmos avviata in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e con quella britannica. Lo si apprende da un comunicato di Leonardo, a cui, dopo il contratto del 2016 per la progettazione del modello di sviluppo, è stato ora affidato il compito di lavorare alla progettazione definitiva e alla realizzazione del modello di volo di Prospect. “A distanza di oltre 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna nel 1969, Leonardo inizia il 2020 con un’entusiasmante sfida per le sue attività di robotica spaziale”, si legge nel documento. (segue) (Com)