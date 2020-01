Aerospazio: Leonardo, firmato contratto da 31,5 milioni di euro con Esa per realizzazione Prospect (2)

- Prospect (che sta per Package for Resource Observation, in-Situ analysis and Prospecting for Exploration Commercial exploitation and Transportation) andrà “alla ricerca di ghiaccio, sostanze volatili e chimiche sotto la superficie e nelle regioni polari meridionali della Luna, dove temperature estremamente fredde possono aumentare le probabilità di trovare tracce di acqua”. “Sulla Luna ci sono vaste regioni inesplorate e la trivella permetterà agli scienziati di conoscere meglio il terreno e preparare missioni in cui il suolo lunare potrà essere utilizzato, ad esempio, per creare ossigeno o combustibile,” ha dichiarato David Parker, direttore per l’esplorazione umana e la robotica dell’Esa. "La trivella è un componente presente in molte missioni entusiasmanti a cui l'Esa sta lavorando con partner internazionali per avanzare verso la Luna”, ha aggiunto. (segue) (Com)