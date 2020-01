Aerospazio: Leonardo, firmato contratto da 31,5 milioni di euro con Esa per realizzazione Prospect (3)

- "Il contratto per lo sviluppo e la realizzazione di Prospect è un'ulteriore dimostrazione delle capacità ingegneristiche e di progettazione di Leonardo nei sistemi spaziali complessi, basate sull'esperienza e il know-how delle trivelle delle missioni Rosetta ed ExoMars", ha affermato Marco De Fazio, vice direttore amministrativo della divisione Elettronica e responsabile della business unit Electronics Italy di Leonardo. “La leadership di Leonardo nella produzione di tecnologie chiave per le missioni spaziali passa anche dallo stabilimento di Nerviano, dove nascono strumenti come l’orologio atomico, sistemi robotici e pannelli fotovoltaici con applicazioni quali l’esplorazione spaziale, l’osservazione della Terra e sistemi di navigazione”, ha aggiunto. (segue) (Com)