Aerospazio: Leonardo, firmato contratto da 31,5 milioni di euro con Esa per realizzazione Prospect (4)

- Prospect è costituita da due elementi: una trivella (ProSEED) e un mini laboratorio con una suite di strumenti scientifici (ProSPA). Questo complesso sistema perforerà il suolo della Luna fino ad una profondità di un metro, prelevando campioni da distribuire agli strumenti scientifici a bordo per l’analisi. Prospect include inoltre la collaborazione con la britannica Open University, che guida il consorzio responsabile del laboratorio scientifico ProSPA. “I nuovi risultati scientifici, che saranno ottenuti anche grazie al Prospect di Leonardo, forniranno preziose risorse per aprire la strada a future missioni di esplorazione lunare”, si legge nel comunicato. (Com)