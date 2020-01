Rpt - Coronavirus: Zampa, previsione rientro connazionali da Wuhan posticipata

- Ripetizione con titolo corretto"A seguito di quanto emerso dall'incontro della task force sul coronavirus che si è tenuto questa mattina, la previsione del rientro in Italia dei nostri connazionali da Wuhan è stata posticipata rispetto alle 24 ore stabilite ieri. L'intervista telefonica che questa mattina ho rilasciato ai microfoni di 'Radio In Blu' si riferiva alla tempistica fornita ieri da dalla stessa task force". È quanto ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa. (Ren)