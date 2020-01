Lavoro: protesta dipendenti punti ristoro Bioparco in piazza Campidoglio, garantire continuità occupazionale

- Dieci impiegati dei punti ristoro del Bioparco di Roma rischiano di perdere il posto di lavoro e per questo, oggi, hanno deciso di protestare in piazza del Campidoglio. Ai piedi della scala dell'Arce capitolina i lavoratori hanno esposto una gogna con dei cartelli che recitano "Il lavoro in appalto è una vergogna" perché "il comune di Roma è titolare al 51 per cento della fondazione e quindi deve intervenire a tutela di questi lavoratori", ha spiegato Maria Sarsale del Cobas lavoro privato in rappresentanza di tutti gli altri. La richiesta avanzata dai dipendenti, che "per venti anni, fino al 31 ottobre scorso, hanno svolto il servizio ristoro passando di appalto in appalto", è quella che "in vista della nuova gara si inserisca la clausola di salvaguardia nel bando. Il Cda della fondazione - ha aggiunto Sarsale - ha lasciato scadere i termini dell'appalto e chiuso, temporaneamente, tutti i locali della ristorazione. Dal primo novembre scorso i lavoratori e le lavoratrici hanno istituito un presidio permanente di fronte al parco zoologico, e raccolto firme di solidarietà dai tanti visitatori del parco" ma "la direzione del Bioparco ha respinto ogni responsabilità in merito". La preoccupazione adesso è che "dopo vent'anni passati nello stesso posto, superata una certa età, non è semplice trovare un altro impiego nel settore", ha spiegato un lavoratore. (Rer)