Nepal-Lussemburgo: ministri Esteri celebrano 45 anni di relazioni diplomatiche

- Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, è stato ricevuto oggi pomeriggio a Katmandu dal primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, nella residenza ufficiale di Baluwatar. Il colloquio è stato incentrato sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, stando a quanto riferito dal politico lussemburghese via Twitter, a conclusione della sua visita di due giorni, in occasione del 45mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. Ieri Asselborn ha incontrato l’omologo nepalese, Pradeep Kumar Gyawali, col quale ha partecipato a un evento celebrativo per i 45 anni di rapporti bilaterali. I due ministri, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Katmandu, hanno discusso “di tutte gli aspetti delle relazioni bilaterali e concordato di lavorare insieme in aree di comune interesse”. Gyawali ha evidenziato l’importanza della cooperazione economica, con particolare riferimento agli investimenti, al turismo e al trasferimento di tecnologia. Inoltre, sono state scambiate opinioni su questioni regionali e globali, tra le quali la connettività, il cambiamento climatico e le migrazioni.(Inn)