Cultura: l'Egitto annuncia una nuova scoperta archeologica a Minya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle antichità dell’Egitto, Khaled al Anani, ha annunciato oggi la scoperta di 20 sarcofagi nel sito archeologico di Minya, circa 250 chilometri a sud del Cairo. "Minya deve ancora scoprire i suoi segreti", ha dichiarato Mustafa Al Waziry, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità in una conferenza stampa sul sito della scoperta. I sarcofagi sono stati trovati in 16 tombe diverse da una missione archeologica egiziana avviata 24 mesi fa. Situata in un'area chiamata Ghuriefa, la scoperta include anche 10.000 statue di ushabti più cinque bare di legno, mentre alcuni sarcofagi erano ancora sigillati. (Cae)