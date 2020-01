Brianza: incendio in un box a Sovico, tre persone bloccate e messe in salvo dai carabinieri

- Tre persone bloccate da un incendio a Sovico, in provincia di Monza e Brianza. A trarle in salvo sono stati i carabinieri della stazione di Biassono e della sezione Radiomobile di Monza, che inviati sul posto dalla Centrale Operativa, hanno notato le fiamme uscire dal box auto di una palazzina, hanno forzato la saracinesca e messo in salvo le tre persone bloccate all’interno. Le fiamme, probabilmente divampate per cause accidentali, sono state spente con gli estintori di bordo e quelli di una ditta del luogo. Sul posto successivamente sono intervenuti anche 118 e vigili del fuoco. Le tre persone coinvolte, a causa delle ustioni riportate, sono state trasportate in ospedale in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti si recheranno in via precauzionale al pronto soccorso per l'inalazione del fumo. (com)