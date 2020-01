Germania: Ferrovie tedesche, nel 2020 12,2 miliardi di euro per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le Ferrovie tedesche (Db) investiranno 12,2 miliardi di euro nel rinnovo e nell'ampliamento della propria rete infrastrutturale, la cui obsolescenza è tra le cause dei ritardi che affliggono il traffico dei treni in Germania. Si tratta del maggiore investimento di Db nelle proprie infrastrutture, con un aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto alla spesa del 2019. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Db, di proprietà statale, intende rinnovare complessivamente circa 1.800 chilometri di binari e ammodernare 160 ponti ferroviari. Inoltre, sono previsti lavori di costruzione in oltre 800 stazioni. La maggior parte degli investimenti, circa 5,4 miliardi di euro, proviene dall'accordo di servizio e finanziamento dal valore di 86 miliardi di euro in dieci anni che Db ha concluso nel 2019 con il governo federale per il rinnovo della propria infrastruttura esistente. Altri 2,2 miliardi di euro sono parte del bilancio federale e dovrebbero essere impiegati sia per espandere la rete ferroviaria della Germania sia per realizzare nuovi lavori. Tra i progetti di maggiore importanza vi è il rinnovo della linea ad alta velocità tra Mannheim e Stoccarda. Si tratta di ammodernare circa 190 chilometri di binari, con una spesa prevista di 183 milioni di euro. Verranno, inoltre, rinnovati binari, ponti e sistemi della linea Norddeich-Brema-Rheine e della tratta tra Berlino e Doberlug-Kirchhain. Lavori di ammodernamento interesseranno anche le stazioni principali di Dortmund e Hannover e quella di Berlino-Zoo. “Con questi investimenti da record, rinnoveremo l'intera rete ferroviaria della Germania entro il 2030”, ha dichiarato Ronald Pofalla, direttore per le infrastrutture di Db. (Geb)