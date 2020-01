Libia: Di Maio, Conferenza di Berlino è punto di partenza

- La conferenza di Berlino sulla Libia è un punto di partenza, mai di arrivo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato sugli esiti della Conferenza di Berlino sulla Libia. L’importanza della Conferenza che si è svolta nella capitale tedesca lo scorso 19 gennaio sta nel fatto che “per la prima volta tutti gli attori internazionali hanno concordato su una roadmap e su soluzione a 360 gradi che non riguarda soltanto il cessate il fuoco, ma l’impegno sulle armi, la riattivazione del processo politico, la riforma del settore della sicurezza, dal momento che nessuna delle due parti ha un vero e proprio esercito, il rispetto del diritto internazionale, con una progressiva chiusura dei centri di detenzione per migranti”, ha spiegato. Inoltre, le parti hanno concordato sul “rifiuto dell’opzione militare e sulla centralità del ruolo dell’Onu”. La road-map, ha spiegato il titolare della Farnesina serve “ad attuare le conclusioni per evitare che restino sulla carta”. A tal proposito, “ieri ho parlato con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e siamo concordi che nelle prossime settimane si riunisca il primo comitato dei seguiti della conferenza”, ha concluso.(Mom)