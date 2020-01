Violenza donne: Celli (Civica), solidarietà a Giorgia Meloni

- La capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, esprime in una nota stampa, "solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni". "Con la presidente di Fratelli d'Italia condividiamo il lavoro in aula Giulio Cesare - aggiunge Celli - e leggere della vicenda di stalking di cui è rimasta vittima fa davvero rabbia. Da mamma e da donna penso allo stress e alla paura per le minacce subite che hanno riguardato anche la sua bambina. Una cosa ignobile, davvero". (Com)