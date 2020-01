Tunisia: presentata la partecipazione tunisina alla fiera dell'artigianato di Milano

- Il presidente della Federazione nazionale dell'industria artigianale tunisina, Salah Amamou, ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Tunisi, i dettagli della partecipazione tunisina alla prossima edizione di "Artigiano in Fiera" che si terrà a Milano nel mese di dicembre 2020. Amamou ha spiegato che la Federazione "mira alla partecipazione del massimo di giovani artigiani e artigiane, oltre alle aziende tunisine che operano in questo settore", alla fiera che è la più grande mostra del mondo artigianale al mondo con oltre 1,3 milioni di visitatori. "L'obiettivo della partecipazione è migliorare il potenziale artigianale tunisino e promuovere la destinazione tunisina", ha aggiunto durante una conferenza stampa tenuta a Tunisi. Amamou ha ricordato che la gestione della fiera prevede di mettere online una piattaforma per commercializzare i prodotti artigianali dei paesi partecipanti per consentire agli artigiani tunisini di pubblicizzare i loro prodotti e creazioni. Da parte sua, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, ha sottolineato che questa fiera "farà conoscere gli artigiani tunisini, nonché il prodotto tunisino di alta qualità". Il direttore di Artigiano in Fiera, Antonio Intiglietta, ha osservato che la fiera "mira a favorire i contatti tra visitatori e artigiani e a condividere esperienze". (Tut)