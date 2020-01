Governo: Eurispes, 67,1% critica Reddito di cittadinanza, bene Quota 100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure attuate o proposte dal governo le più criticate sono il Reddito di cittadinanza con il 67,1% delle indicazioni negative e la Sugar tax (67,4%); anche la Flat tax incontra la disapprovazione dei più (62,6%). Questi i primi dati della 32esima edizione del Rapporto Italia 2020 di Eurispes in merito alle misure adottate dal governo. Secondo l'Istituto di ricerca degli italiani l’introduzione di Quota 100 è apprezzata da sei cittadini su dieci (59,2%) e un numero simile si esprime positivamente sull’autonomia delle Regioni (57,6%); conquista, anche se non in maniera netta, la tassa sulla plastica (51%). (Ren)