Imprese: Elettronica, nel periodo 2020-2030 continua l’innovazione e l’integrazione di tecnologia (2)

- “Il programma Tempest rappresenta la grande occasione per partecipare ad un progetto di così ampio respiro”, afferma Benigni precisando che la società rimane pronta in ogni caso a offrire la sua esperienza nell’ambito del progetto per il caccia di sesta generazione. E’ interessante inoltre, sottolineano da Elettronica, notare come nell’offerta si affermino con sempre maggiore incisività nuovi prodotti e servizi: l’avanzato sistema antidrone Adrian, la Tactical EW Suite (Tews) per border surveillance and protection basato su sistemi Elint, Comint e Jammer, i nuovi sviluppi per sistemi sottomarini manned e unmanned e linee di soluzioni di Cyber EW, le attività di training e simulazione della EW Academy e tutte le attività di Customer Service che seguono la consegna dei nostri prodotti. “Tutta l’offerta di Elettronica è oramai Itar (International Traffic in Arms Regulations) free”, evidenziano dalla società. In parallelo va segnalato anche l’ammodernamento dei processi legati alla digitalizzazione ed alla creazione di nuove strutture aziendali. “L’azienda – spiegano - ha investito nel 2019 in 24 strutture tra laboratori nuovi e quelli oggetto di ammodernamento e prosegue il suo percorso verso la digitalizzazione”. (segue) (Pav)