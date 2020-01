Imprese: Elettronica, nel periodo 2020-2030 continua l’innovazione e l’integrazione di tecnologia (3)

- Il portafoglio ordini di Elettronica nel 2019 è stato in aumento, attestandosi a quasi 800 milioni di euro, suddivisi nei mercati per una maggioranza in Europa e poi quasi a pari merito tra Italia e resto del mondo; come suddivisione tra le piattaforme per il 50 per cento nel settore aereo, per il 40 per cento sul navale, ed il 10 per cento su terra in crescita in particolare grazie al sistema anti drone Adrian. Nel 2019 il volume degli ordini acquisiti da Elettronica è stato superiore del 30 per cento rispetto al bilancio. Questo risultato conferma la tendenza di continua crescita nell’ultimo decennio in cui paragonando i primi (2010-2012) e gli ultimi (2017-2019) anni si è avuto un incremento del 52 per cento del volume degli ordini. La stabilità di questo posizionamento per un’azienda leader di un settore così tecnologico e di nicchia, è garantita dall’essere sempre in anticipo su trend tecnologici e dall’anticipare, con intense attività di ricerca e sviluppo, le minacce future. Per questa ragione annualmente Elettronica investe volontariamente circa 10 milioni di euro nello studio dei nuovi progetti/prodotti, oltre a quanto investito in innovazione agganciata ai programmi in corso (circa 30 milioni dieuro). (segue) (Pav)