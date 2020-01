Imprese: Elettronica, nel periodo 2020-2030 continua l’innovazione e l’integrazione di tecnologia (4)

- Sul profilo dell’offerta, Elettronica viene sempre più riconosciuta nel ruolo di Solution Provider/Capability Integrator e non più solo in quello di Equipment Supplier. “Elettronica, come Solution Provider, considera le tecnologie un mezzo e non un fine”, sottolineano dalla società facendo riferimento in particolare alla capacità di integrare tecnologie apparentemente ortogonali in sistemi più complessi che, in alcuni casi, sono stati capaci di guidare il requisito operativo dello user. In proposito è stata messa in luce anche l’importanza del coinvolgimento di chi commissiona il prodotto nel processo della scelta delle soluzioni per individuare al meglio la soluzione desiderata. “Abbiamo messo su un sistema che ci consente di parlare con il cliente finale in maniera più operativa e meno tecnica”, affermano da Elettronica, secondo cui è stato creato un “laboratorio” digitale apposito “per traslare in linguaggio operativo in linguaggio tecnico”. Tutto ciò, spiegano, serve a “capire il requisito operativo e da lì orientarsi sul requisito tecnico” determinando un esito win win sulla base di un “circolo virtuoso per tutti”. Il successo in un mercato sempre più competitivo – spiegano – sarà possibile combinando tre livelli: tecnico, strategico e procedurale. I settori principali per Elettronica nei prossimi anni saranno quello navale, elicotteristico, controllo degli antidroni, cyber, e fighter di nuova generazione. In quest’ultimo ambito, Elettronica vuole confermarsi leader per la guerra elettronica su nuovi sviluppi del programma Typhoon e si candida a giocare un importante ruolo anche nel futuro programma per il caccia di sesta generazione. (segue) (Pav)