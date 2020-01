Imprese: Elettronica, nel periodo 2020-2030 continua l’innovazione e l’integrazione di tecnologia (5)

- Tra i punti di forza di Elettronica si segnalano l’esperienza decennale nei principali programmi europei e la propensione ad essere visionari. Elettronica punterà nei prossimi anni principalmente su alcuni settori dove è in grado di esprimere con vantaggio competitivo le proprie eccellenze: il settore navale (con la soluzione integrata Esm-Ecm che sfrutta tutta l’esperienza dei programmi Orizzonte, Fremm e Ppa), il settore elicotteristico (con il nuovo Dircm basato su tecnologia Qcl-Quantum Cascade Laser, tutta la famiglia di prodotti di ultima generazione che vanno dal Rwr all’Esm/Elint fino ad arrivare al sistema “all-in-one” che integra Esm ed Ecm, in corso di qualifica sulla piattaforma AW101), il nuovo settore di controllo degli anti-droni (sia in ambito militare che civile/duale con potenzialità cyber EW) e, ovviamente, il settore dei fighter di nuova generazione, dove l’esperienza acquisita da Elettronica, in ambito Efa Typhoon in qualità di Design Autorithy e Responsabile Tecnico, può rappresentare un ponte tecnologico e funzionare da laboratorio per future soluzioni, anche per i caccia di sesta generazione, oggi ancora tutte da immaginare. Il successo di Elettronica, concludono, “non può che tradursi in un successo per l’Italia” conferendo al paese una capacità autonoma per ottenere “la supremazia elettronica” nei teatri operativi. (Pav)