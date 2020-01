Energia: solar-konzept sigla intesa con WeAreStarting, in Puglia primo progetto italiano di crowdfunding per impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- solar-konzept Italia, del gruppo italo-tedesco solar-konzept, ha siglato un’intesa con la piattaforma italiana WeAreStarting.it per lanciare un progetto di equity crowdfunding grazie al quale i cittadini potranno co-finanziare i progetti di Solar Konzept per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia. L’iniziativa - riferisce una nota di solar-konzept Italia -, prima in Italia per questo tipo di impianti, prenderà avvio dalla Puglia, dove solar-konzept ha avviato il processo autorizzativo per sei impianti di dimensioni diverse, da 15 a 96 MW, localizzati in provincia di Brindisi e intestati a società dedicate. L’iniziativa sarà abbinata a una capacità di potenza di almeno 50 MW, eventualmente accorpando più progetti. In Europa, solar-konzept ha già realizzato iniziative analoghe, tutte di successo e con grandi partecipazioni: cinque in Germania e uno in Olanda. Quest’ultima riguarda l’impianto fotovoltaico realizzato a Uden dove sono stati raccolti euro in due settimane, obbligando a chiudere in anticipo il periodo riservato alla sottoscrizione. La quota di partecipazione individuale di quel progetto partiva da 25 euro, con un rendimento previsto per l’impianto tra il 2,5 per cento e il 4,6 per cento a seconda dell’andamento dei prezzi dell’energia. (segue) (Com)