Energia: solar-konzept sigla intesa con WeAreStarting, in Puglia primo progetto italiano di crowdfunding per impianti fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia elettrica con il fotovoltaico è soggetta a oscillazioni ridotte di ricavi ed esprime pertanto un indice di rischio per gli investitori (che diventano virtualmente proprietari di pannelli) particolarmente ridotto. Il crowdfunding verrà pubblicato su WeAreStarting, piattaforma iscritta nel registro dei portali autorizzati alla raccolta di capitali di rischio online istituito presso la Consob, e portato a termine a fronte del raggiungimento di un obiettivo minimo di raccolta e fino al raggiungimento del volume massimo di adesioni previste, che non supererà il 7 per cento degli investimenti complessivi in quanto la restante parte verrà interamente sostenuta da solar-konzept. "Con questa iniziativa, unica in Italia, vogliamo dimostrare il nostro impegno all’inclusività, offrendo ai cittadini la possibilità di partecipare, anche con un piccolo investimento, allo sviluppo sostenibile dei territori, traendone un vantaggio economico - dichiara Nikolaus von Einem, amministratore delegato di solar-konzept Italia - Siamo molto soddisfatti di aver siglato una partnership con uno dei principali operatori dell’investment crowdfunding italiano, che ha già dimostrato di saper supportare e valorizzare progetti ecosostenibili. Il nostro gruppo vuole sfruttare tutte le possibilità offerte dalla finanza alternativa, a vantaggio delle comunità locali e andando a disintermediare il rapporto tra investitori ed economia reale". (segue) (Com)