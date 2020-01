Energia: solar-konzept sigla intesa con WeAreStarting, in Puglia primo progetto italiano di crowdfunding per impianti fotovoltaici (3)

- Carlo Allevi, amministratore delegato di WeAreStarting, portale che ha già completato con successo cinque raccolte green ed è molto attento al tema della sostenibilità ambientale, commenta: "Siamo orgogliosi che un gruppo internazionale abbia scelto WeAreStarting per aprirsi al crowdfunding, confermando così l’interesse per il nostro approccio selettivo e orientato a trovare un punto d’incontro tra investitori e imprese particolarmente valide. Il fatto che questo possa anche portare a realizzare impianti che riducono le emissioni di CO2 in atmosfera, coinvolgendo tra l’altro le comunità locali e i sostenitori della lotta al cambiamento climatico, rappresenta per noi una motivazione in più". (segue) (Com)