Energia: solar-konzept sigla intesa con WeAreStarting, in Puglia primo progetto italiano di crowdfunding per impianti fotovoltaici (4)

- Sono necessari ancora molti impianti di produzione di energia rinnovabile se l’Italia vuole ridurre la propria dipendenza dalle fonti fossili per combattere il cambiamento climatico riducendo l’inquinamento. In particolare - spiega ancora la nota - ci si aspetta un ruolo significativo di nuovi impianti fotovoltaici: secondo il Piano nazionale per l’energia e il clima, si prevede di incrementare la potenza installata del 150 per cento rispetto ad oggi, fino a raggiungere i 50 GW. In questo contesto, solar-konzept punta ad essere tra i principali sviluppatori di nuovi impianti di energia rinnovabile in Italia. Il crowdfunding verrà attivato sugli impianti che avranno completato con successo l’iter autorizzativo e verrà lanciato con annunci sulla stampa locale. Nel frattempo è possibile inviare una manifestazione d’interesse, non impegnativa, scrivendo a investiabrindisi@solar-konzept.it. (Com)