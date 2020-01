Libia: Di Maio, entro la prima metà di febbraio si riunirà "Comitato dei seguiti" conferenza Berlino

- Entro la prima metà di febbraio si terrà in Germania la riunione del Comitato dei seguiti (Follow up comitee) della conferenza di Berlino. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato sugli esiti della Conferenza internazionale sulla Libia organizzata lo scorso 19 gennaio nella capitale tedesca. L’Italia si è offerta di ospitare la seconda riunione, ha aggiunto. I comitati dei seguiti e i gruppi di lavoro tematici per valutare eventuali ostacoli nell’attuazione delle conclusioni di Berlino sono i meccanismi attuativi stabiliti nel corso della conferenza dello scorso 19 gennaio. A tal proposito, il titolare della Farnesina ha ricordato che “solo dopo Berlino Haftar ha nominato i membri della commissione militare congiunta”. “Il concetto che le parti militari si sedessero allo stesso tavolo era impensabile prima di Berlino”, ha concluso.(Mom)