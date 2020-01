Coronavirus: Serbia, evacuazione cittadini a Wuhan avverrà attraverso aereo francese

- I cittadini serbi che si trovano nella città cinese di Wuhan, isolata per il contagio da coronavirus, saranno rimpatriati in Serbia grazie ai due voli che la Francia ha disposto per il rientro dei propri connazionali. Lo ha confermato oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo quanto riporta il sito "Srbija danas". Dacic ha precisato che i cittadini attesi sono tre sui quattro che attualmente si trovano nella città cinese. Il quarto, ha precisato il ministro, ha espresso la volontà di restare a Wuhan. Dacic ha infine ricordato che un quinto cittadino che si trovava a Wuhan è già rientrato in Serbia ed è stato sottoposto ai controlli necessari. E' atterrato la scorsa notte all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado il primo cittadino serbo che si trovava a Wuhan, in Cina. La persona rientrata non presenta attualmente sintomi di contagio da coronavirus. Il cittadino rientrato la scorsa notte fa parte dei 5 serbi che nei giorni scorsi hanno segnalato la propria presenza a Wuhan. Una cittadina serba si trova invece in quarantena in India insieme al marito, di nazionalità indiana. La coppia lavora in una scuola nei dintorni di Shangai e in questi giorni si trovava in vacanza in India, nello Stato di Goa. Nelle prossime ore saranno resi noti i risultati delle analisi per entrambi i coniugi. (Seb)