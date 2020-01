Tunisi: ambasciata d’Italia e Istituto di cultura organizzano mostra “Trame Mediterranee”

- Un abbraccio tra due sponde del Mediterraneo nel segno dell'arte, vero e proprio ponte culturale che unisce due paesi dalla storia millenaria. E' questo il tema di “Trame Mediterannee. La collezione Ludovico Corrao e Dar Bach Hamba di Tunisi”, la mostra promossa dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Tunisia, e la Municipalità di Tunisi, che dal 6 febbraio al 6 marzo verrà ospitata negli spazi dell'ex Presbiterio di Santa Croce nella Medina di Tunisi. Secondo quanto riferisce una nota dell’Istituto italiano di cultura nella capitale tunisina, la mostra vedrà l’esposizione di una selezione di opere della collezione di Ludovico Corrao e del Dar Bach Hamba di Tunisi, che divengono messaggere degli antichi e profondi legami tra i popoli del Mediterraneo. La mostra segna inoltre il ritorno in Tunisia della Fondazione Orestiadi, diversi anni dopo l'interruzione dell'attività̀ decennale iniziata dal suo creatore, Ludovico Corrao. L'evento rappresenta infatti anche un omaggio a Corrao, il sindaco-intellettuale che dopo il terremoto del '68 rese Gibellina città d'arte, chiamando a raccolta nella rifondata città nuova architetti, artisti e intellettuali le cui opere ne hanno fatto un museo a cielo aperto: Burri, Consagra, Accardi, Isgrò, Pomodoro, Paladino, Nunzio, Schifano, Quaroni, Venezia, Samonà, Mendini, Purini, Levi, Damiani, Sciascia, Dolci, Buttitta, Beuys e altri. Curata da Enzo Fiammetta, con testi di Achille Bonito Oliva, Francesca Corrao, Lorenzo Fanara, Maria Vittoria Longhi, Calogero Pumilia, Daria Settineri e Roberta Civiletto, Trame mediterranee già nel titolo dichiara un orizzonte d'azione: mostrare come le storie dei popoli di questa parte del mondo siano collegati, mescolati e incrociati, evidenziando attraverso le comparazioni ed il raffronto di forme, tecniche, decorazioni e caratteri, gli elementi artistici comuni che li affratellano più delle differenze. In questa prospettiva la mostra propone una rilettura del concept già sperimentato in Sicilia nel Museo delle Trame Mediterranee, nato dalla ricerca di mediazione culturale che Corrao inizia sin dagli anni '70 nell'area del Maghreb, collezionando costumi, gioielli, oggetti di rame e ceramica, donati al museo creato prima a Gibellina, e poi a Tunisi nel Dar Bach Hamba, l'affascinante residenza nei vicoli della Medina, nota a tutti come Casa Sicilia(Res)