Sicurezza: Prefetto Roma, sotto stretta osservazione per mafia un comune del litorale

- Un comune del litorale è sotto osservazione per mafia da parte della prefettura di Roma. Lo ha detto il prefetto Gerarda Pantalone in commissione Antimafia riferendosi al monitoraggio antimafia sugli enti locali. "Dopo Mafia Capitale oggi non si evidenziano eccezionalità che richiedono interventi". Ad eccezione di un caso: "abbiamo sotto stretta osservazione un comune del litorale". (Rer)