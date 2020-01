Whirlpool: sindacati proclamano 16 ore sciopero in tutto il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiom, Fim e Uilm proclamano 16 ore di sciopero in tutto il gruppo Whirlpool. Lo hanno annunciato le tre sigle dei metalmeccanici all'indomani dell'incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico e con l'azienda. "Riteniamo gravissima e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il termine al 31 ottobre - hanno scritto in una nota -. Sono pertanto dichiarate 16 ore di sciopero per tutto il gruppo. Le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane".(com)