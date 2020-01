Cinisello Balsamo: rubavano nei negozi di abbigliamento, arrestati in quattro

- Quattro cittadini georgiani tra i 21 e i 26 anni sono stati arrestati ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per furto aggravato e ricettazione. I quattro sono stati sorpresi a tentare un colpo all’interno di un negozio di abbigliamento e materiale sportivo: hanno preso alcuni capi del valore complessivo di circa 400 euro, hanno danneggiato le placche antitaccheggio e le hanno nascoste nel camerino, cercando poi di dileguarsi, evitando il servizio di vigilanza. Il responsabile della sicurezza, però, si è accorto di quanto accaduto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I poliziotti intervenuti hanno bloccato i quattro ancora in possesso della refurtiva. Da accertamenti successivi si è potuto riscontrare che i giovani avevano trovato alloggio presso una struttura alberghiera di Milano. All’interno della loro stanza gli agenti del Commissariato Cinisello Balsamo hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti e capi di abbigliamento proventi di precedenti furti, tra cui un telefono di ultima generazione del valore superiore ai 1.000 euro. Inoltre, a uno di loro sono stati sequestrati anche 5 grammi tra hashish e marijuana. I quattro giovani, che erano arrivati in Italia con regolare visto di ingresso ed erano in possesso di biglietto aereo di andata e ritorno, sono stati quindi arrestati.(com)