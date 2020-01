Beni culturali: restaurata la cappella Albertoni a San Francesco a Ripa a Trastevere

- Nella chiesa di San Francesco a Ripa a Trastevere, la Cappella della Beata Ludovica Albertoni, raffinato intreccio di architettura, pittura, scultura di Gian Lorenzo Bernini, è stata restaurata grazie un intervento promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Una operazione importante, durata sei mesi, per un capolavoro del Barocco, che negli anni ha subito il naturale deterioramento del tempo – in particolare dei precedenti restauri – che ne aveva alterato la leggibilità. "Questo delicato restauro –spiega Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma – unisce allasalvaguardia e alla tutela, il miglioramento della fruizione da parte del pubblico della Cappella Albertoni. Come in altre opere di Bernini, qui i linguaggi artistici si fondono in un meraviglioso ordito di forme, colori e volumi, creando una vera e propria rappresentazione. Il restauro, curato da Aldo Mastroianni e Carlo Festa della Soprintendenza, realizzato dalla restauratrice Elisabetta Zatti, restituisce quel mirabile equilibrio che è la cifra di Bernini e del grande Barocco romano". La Cappella Albertoni, completata nel 1674, è il capolavoro dell’ultimo Bernini: l’artista ormai settantaseienne, modificando la precedente struttura dell’ambiente, organizza una nuova soluzione architettonica, in cui oltre alla celebre statua della Beata Ludovica, inserisce una pala d’altare commissionata a Giovan Battista Gaulli detto Baciccio e, sullo sfondo, una sontuosa decorazione dorata da cui si levano dieci putti bianchi. Oltre alla pulitura della scultura e di tutte le altre superfici, con l’eccezione della Pala di Baciccio, dalla polvere e dal particolato atmosferico, il restauro si è rivelato particolarmente complesso nel consolidamento e nella equilibratura cromatica del fondo dorato e dei putti in stucco. Beatificata nel 1761, Ludovica Albertoni (1473 – 1533), religiosissima fin dalla giovinezza, ha dedicato la sua vita alla cura dei poveri e degli indigenti, divenendo alla morte del marito terziaria francescana proprio a San Francesco a Ripa. Il 31 gennaio si festeggia la sua ricorrenza. La chiesa di San Francesco a Ripa è visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18.00. La domenica dalle 8.45 alle 10.45 e dalle 15.00 alle 18.00. (Com)