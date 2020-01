5G: Pompeo a Londra, non consentiremo che dati sensibili passino attraverso rete non sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non permetteranno mai che dati considerati critici per la sicurezza nazionale passino attraverso una rete in cui non c’è fiducia. È quanto affermato dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo, oggi a Londra, dove ha incontrato l’omologo britannico Dominic Raab. "Non permetteremo mai che le informazioni sulla sicurezza nazionale statunitense passino attraverso una rete di cui non abbiamo fiducia", ha detto ai giornalisti in risposta al fatto che gli Stati Uniti avrebbero condiviso le informazioni con il Regno Unito come parte dell'alleanza di intelligence Five Eyes. Le dichiarazioni del segretario Usa giungono dopo che le autorità britanniche hanno consentito al colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei di avere un ruolo nella sua rete Internet 5G. (Res)