Trasporti: FS, Trenitalia e Scout d'Europa per un viaggio sostenibile

- Per scoprire l'Italia in treno gli Scout d'Europa scelgono la mobilità sicura, sostenibile e conveniente di Trenitalia (Gruppo FS italiane). I treni regionali di Trenitalia, grazie alla loro frequenza e capillarità, sono infatti la prima scelta di viaggio dei tanti giovani scout che durante tutto l'anno si spostano per trascorrere giornate all'aria aperta immersi nella natura. L'accordo fra Trenitalia e gli Scout d'Europa – FSE è stato presentato oggi a Roma Termini da Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, e Laura Casiccio, Vice Presidente dell'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (Scout d'Europa - FSE). La convenzione con Trenitalia, valida su tutto il territorio nazionale, prevede per i gruppi scout (minimo di dieci persone) di usufruire del 20 per cento di sconto sui biglietti di prima e seconda classe dei treni regionali, regionali veloci e metropolitani, tutti i giorni della settimana. Per ogni gruppo di dieci persone, inoltre, due accompagnatori viaggeranno gratuitamente. L'offerta è cumulabile solo con le riduzioni per bambini e ragazzi previste in ogni singola regione. A loro saranno poi riservati dei posti a sedere, ad esclusione delle fasce orarie con maggiore affluenza. (segue) (Com)