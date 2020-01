Città metropolitana Roma: Zotta, non ci sono fondi per sistemare strade

- Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta, in una nota, si dice "solidale con i sindaci del territorio metropolitano, ancor di più con i cittadini che ogni giorno attraversano i duemila chilometri di strade di nostra competenza. Siamo ormai allo stremo delle risorse finanziarie, difficoltà enormi a chiudere il bilancio di Città metropolitana di Roma, come ribadito anche dalla sindaca Virginia Raggi". "La legge che ha trasformato l'ex provincia di Roma, in Città metropolitana - aggiunge Zotta - ci costringe a restituire il 60 per cento del nostro bilancio allo Stato, non siamo un ente impositivo e quindi non abbiamo entrate dai cittadini, l'unica entrata sulle immatricolazioni è diminuita dell'80 per cento in ragione di una legge approvata dal Parlamento qualche anno fa, che ha consentito a quasi tutte le società di noleggio auto di trasferire la loro sede legale nelle province autonome dove l'immatricolazione è stata diminuita per fare cassa. Disponiamo di 3 milioni di euro l'anno per 2000 km di strade e 5 milioni per le scuole, insufficienti per garantire i servizi minimi e talvolta per tappare qualche buca. Una soluzione potrebbe essere quella di chiudere tutte le strade e tutte le 360 scuole superiori, ma non credo sia degno di un Ente che pur nelle difficoltà deve dare risposte ai cittadini che amministra. Con forza voglio ancora una volta denunciare una realtà che ha messo in ginocchio un Ente, che sopravvive grazie al lavoro quotidiano che gli uffici cercano di fare nel reperire i fondi in tutti i bandi che vengono pubblicati dai vari Ministeri. Ma questo non basta, non più ormai". (Com)