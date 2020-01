Brexit: Pompeo, sarà di grande beneficio sia per il Regno Unito, sia per gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit porterà "enormi benefici" per il Regno Unito e gli Stati Uniti in una prospettiva da cinque a dieci anni, anche in termini di riduzione dei costi delle transazioni. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, al termine dell’incontro con l’omologo britannico, Dominic Raab, svoltosi oggi a Londra. "C'erano dei compiti che il Regno Unito avrebbe dovuto assolvere in quanto membro dell'Ue ma ora sarà in grado di agire diversamente. Penso che sia fantastico sia per gli Stati Uniti, sia per il Regno Unito. Saremo in grado di ridurre i costi dell’interscambio e cooperare in modi sinora impensabili a causa dell’adesione del Regno Unito all’Ue”, ha detto Pompeo. Secondo il capo della diplomazia degli Stati Uniti, "tra cinque o dieci anni vedrete l'enorme vantaggio che ne è derivato per entrambe le nostre nazioni", grazie anche a un accordo di libero scambio sostenuto dalle imprese. (Res)