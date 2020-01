Bangladesh: ultimi preparativi per amministrative Dacca, schierata Guardia di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta per concludersi la campagna elettorale per le elezioni amministrative nella capitale del Bangladesh, suddivisa nelle due municipalità di Dacca Nord e Dacca Sud. Si voterà il primo febbraio, mentre domani è prevista una giornata di silenzio elettorale. La Commissione elettorale ha iniziato a inviare i materiali per le operazioni di voto e sta provvedendo agli ultimi preparativi del piano di sicurezza. Saranno usati circa 35 mila dispositivi elettronici di voto (Evm, Electronic Voting Machines). È stata schierata la Guardia di frontiera (Bgb) e saranno in servizio 64 magistrati. Sono state imposte restrizioni al traffico; i motocicli non potranno circolare. Sono attesi 67 osservatori internazionali: 27 dagli Stati Uniti, dodici dal Regno Unito, sei dalla Svizzera, sei dai Paesi Bassi, cinque dal Giappone, cinque dall’Unione europea, quattro dalla Norvegia e due dalla Danimarca. (segue) (Inn)