Bangladesh: ultimi preparativi per amministrative Dacca, schierata Guardia di frontiera (2)

- I candidati sindaco per Dacca Nord sono sei. Il sindaco uscente, Atiqul Islam, in carica da poco meno di un anno dopo il decesso del predecessore Annisul Huq, è il candidato della Lega popolare bengalese (Awami League), il partito della premier Sheikh Hasina. Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), all’opposizione, ha scelto invece Tabith Awal. Gli altri, esponenti di forze minori, sono Ahammad Sazedul Haque del Partito comunista (Cpb), Shahin Khan del Partito democratico progressista (Pdp), Fazle Bari Masud dell’Islami Andolan Bangladesh e Anisur Rahman Dewan deel Partito popolare nazionale. Le proposte di Atiqul Islam sono state suddivise in tre macrotemi prioritari: modernità, salute e accessibilità. Quelle di Tabith Awal – 19 sezioni, 95 punti – hanno al centro la “città intelligente”, la riduzione del traffico e dell’inquinamento, la sicurezza. (segue) (Inn)