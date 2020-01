Energia: Conte, Bulgaria hub essenziale per diversificazione fonti in Europa

- La Bulgaria si conferma sempre più come un hub per i flussi energetici: l’Italia sostiene questo processo nell’ottica di una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento in Europa. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov. Il premier Conte ha fatto riferimento alle infrastrutture energetiche in corso di completamento in Bulgaria, definendole un contributo importante “non solo nell’interesse nazionale ma anche per il resto dell’Europa” nell’ottica di favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia. “Sono lieto che vi siano imprese italiane coinvolte in questi progetti di costruzione”, ha dichiarato Conte. Secondo il premier, la “reale autonomia” per la sicurezza energetica dell’Ue passa per diversificazione, necessaria anche per tutelare “interessi europei da ingerenze esterne”. (Pav)