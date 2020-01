Sanità Lazio: Magi (Omceo Roma), uscita commissariamento ottima notizia, ora rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire con progetti e investimenti perché "12 anni in piano di rientro hanno rischiato di mettere in ginocchio la sanità della Regione". Lo scrive, in una nota, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. "Grazie però all'impegno dei medici e al sacrificio dei cittadini che hanno pagato il prezzo più alto l'obiettivo dell'uscita dal commissariamento sembra veramente a portato di mano. La giunta ha sicuramente lavorato bene, però ora si deve partire con progetti e investimenti", conclude il comunicato. (Com)