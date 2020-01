Balcani-Ue: Conte, Italia apprezza ruolo della Bulgaria su allargamento

- L’impegno della Bulgaria per l’integrazione europea dei Balcani merita di essere rimarcato. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov. Conte ha apprezzato il “ruolo incisivo” che la Bulgaria svolge nel processo di allargamento dell’Ue ai Balcani, definendo la firma dell’accordo di buon vicinato tra Skopje e Sofia nel 2017 “ancora oggi un modello per l'intera regione”. Secondo il premier, l’impegno della Bulgaria nell’integrazione europea dei Balcani è sostenuto dall’Italia perché punta ad una maggiore stabilità e prosperità per la regione. Tale ruolo della Bulgaria – ha evidenziato Conte – è ora confermato dalla copresidenza con la Macedonia del Nord nel processo di Berlino. (Bus)