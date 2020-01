Bulgaria-Ue: Conte, favorevoli a ingresso Schengen e adozione euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso nell’area Schengen e l’adozione dell’euro rappresentano per la Bulgaria “il migliore completamento dell’appartenenza all’Ue”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Sofia con il premier bulgaro Bojko Borisov. “La Bulgaria è un modello di riferimento per i paesi dell’area”, ha dichiarato Conte esprimendo soddisfazione per il fatto che Sofia sia pienamente integrata nell’Ue e nella Nato. “Per l’Italia, la Bulgaria rappresenta un importante alleato e amico”, ha rimarcato Conte. (Pav)