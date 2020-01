Terra dei fuochi: Stop biocidio, sabato incontro con ministro Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato i comitati della Rete Stop biocidio incontreranno il Ministero dell'Ambiente Sergio Costa presso il Real Sito di Carditello (Ce) alle ore 11. Gli attivisti hanno dichiarato: "Sarà un momento di confronto con il ministro Costa con cui verificheremo cosa lo Stato abbia o meno concretamente realizzato tra le proposte contenute nell'ampia piattaforma rivendicativa a cui una comunità enorme, quella di chi lotta sui territori, ha contribuito . Non c'è niente da mediare, né altro tempo da perdere. In prossimità delle elezioni regionali e del nuovo scacchiere che si prepara per maggio, la voce degli stanchi e degli oppressi dalla criminalità, dalla connivenza, dalla predazione e dall'indifferenza deve emergere forte e chiara". L'incontro è aperto a tutti i comitati della rete. Al termine dell'incontro è previsto un punto stampa. (Ren)