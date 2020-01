Ue: Parlamento a Commissione, entro luglio proposta vincolante per introdurre caricabatteria universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a proporre una legislazione per l'introduzione obbligatoria di un caricabatteria comune a tutti i dispositivi mobili entro luglio 2020. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha votato oggi, nella mini plenaria, una risoluzione non legislativa in cui si sottolinea che c'è una "urgente necessità di un intervento normativo dell'Ue" per ridurre i rifiuti elettronici e dare ai consumatori la possibilità di effettuare scelte sostenibili. Il testo è stato approvato con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 37 astensioni. Il Parlamento vuole che la Commissione presenti entro luglio 2020 l'atto delegato che integri la direttiva esistente sulle apparecchiature radio o, se necessario, una misura legislativa. Secondo i deputati, l'esecutivo dell'Ue dovrebbe garantire che il quadro legislativo relativo ai caricabatteria standard sia "esaminato periodicamente tenendo conto dei progressi tecnici". Inoltre, il Parlamento chiede alla Commissione di adottare misure per garantire al meglio l'interoperabilità dei diversi caricabatteria wireless con le varie apparecchiature mobili, di prendere in considerazione iniziative legislative volte ad aumentare il volume di cavi e caricabatteria raccolti e riciclati negli Stati membri, di garantire che i consumatori non siano più obbligati ad acquistare un nuovo caricabatteria con ogni nuovo dispositivo. (segue) (Beb)